Hackers van het collectief OurMine hebben afgelopen weekend verschillende sociale mediakanalen van Sony PlayStation in handen gekregen. Via Facebook en Twitter werden allerlei boodschappen de wereld ingestuurd. Zo werden volgers bijvoorbeeld aangespoord om te abonneren op #DramaAlert. Ook beweert OurMine de database van het PlayStation Network in handen te hebben, wat slechte herinneringen oproept aan de "grote hack van 2011", toen PSN 23 dagen offline was en accountgegevens van meer dan 77 miljoen PSN-gebruikers werden gestolen.

Voorlopig lijken we echter niet te moeten vrezen dat zoiets nu weer gebeurt. OurMine is namelijk een Saoedi-Arabisch collectief van ethische hackers. Zogenaamde White Hat hackers dus, die hacken om kwetsbaarheden bloot te leggen en bedrijven in kwestie te helpen, en niet om buitgemaakte gegevens te misbruiken om losgeld te krijgen.

Het collectief heeft al laten weten dat het de database niet op straat zal gooien en het vraagt Sony om contact met hen op te nemen zodat de gevonden kwetsbaarheid in het systeem opgelost kan worden. Enerzijds dus een geruststelling, maar anderzijds ook niet aangezien dit, als het klopt, aantoont dat de database van PSN nog steeds in verkeerde handen zou kunnen belanden, al is dat een risico dat mogelijk nooit uit te sluiten valt. Verder is niet bekend welke gegevens OurMine precies in handen heeft. Men kan de database bijvoorbeeld wel in handen hebben, maar als de wachtwoorden bijvoorbeeld goed versleuteld zijn, is dat op zich niet meteen een probleem. Wie het zekere voor het onzekere wil nemen, kan misschien zijn of haar wachtwoord(en) nog eens veranderen.