Awakening the Nightmare, een uitbreiding voor Halo Wars 2, werd een tijdje geleden aangekondigd, zij het zonder concrete releasedatum. Die is er nu wel. De uitbreiding verschijnt op 26 september en laat je als de Banished spelen. We krijgen een nieuwe campaign, twee nieuwe multiplayer leaders, twee nieuwe multiplayer maps en een gloednieuwe co-op mode, Terminus Firefight, met een terugkeer van de Flood.