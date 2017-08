Deze week verschijnt een remake van de klassieke Koreaanse horrorgame White Day. De remake moet het pad effenen om van White Day een complete franchise te maken. Op zich is het dan ook niet zo verwonderlijk dat White Day: Swan Song, dat enkele jaren geleden werd aangekondigd als een spin-off voor PlayStation VR, inmiddels is omgevormd tot White Day 2. Dat werd bevestigd tijdens een interview. In hoeverre het VR-aspect behouden blijft, valt nog af te wachten.

In White Day 2: Swan Song horen studenten op een school een liedje en kort daarna sterven ze. Schijnbaar hebben ze zelfmoord gepleegd, maar natuurlijk is er meer aan de hand. De enige manier om te overleven is om 's nachts de school binnen te dringen en te achterhalen wat het lied betekent.