BioShock blaast deze week 10 kaarsjes uit en dat wordt gevierd. Enerzijds is er een video die terugblikt op de games en spelers bedankt, anderzijds is er een nieuwe Collector's Edition. Die kost ongeveer 200 dollar en bevat naast BioShock: The Collection ook een 11.9" statue van een Big Daddy, met werkende drilboor en lichtjes. Voorlopig is deze editie wel enkel bevestigd voor de VS.