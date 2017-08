Op 30 september en 1 oktober is het weer tijd voor GameForce, het grootste gaming event van België. Net als vorig jaar vindt GameForce ook nu weer plaats in de Nekkerhal te Mechelen en voor het eerst zal dat met Honor zijn.

Honor is een toonaangevend smartphonemerk voor digital natives en gamers. Het merk is actief onder de Huawei-vlag en zet in België haar eerste stappen. Tijdens Gameforce kan je de kracht van de Honor 9 zelf beleven in een stevige Vainglory MOBA battle. Kom naar de Honor stand, vernietig je tegenstanders Vain Crystal en maak kans op deze krachtpatser. Only #FORTHEBRAVE!