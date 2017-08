Turn 10 heeft laten weten dat het dankzij enkele optimalisaties de minimum specs (720p 60fps) voor de pc-versie van Forza Motorsport 7 heeft kunnen verlagen. De game kan je nu in principe al deftig spelen met een i5-750 en GT 740/GTX 650 of FX-6300. De aanbevolen specs (1080p 60fps) zijn een i5-4460 en GTX 670/GTX 1050 Ti of FX-8350. Om 4K en 60fps te krijgen wordt een i7-6700K met GTX 1080 of RX Vega 64 vereist. Verder biedt de pc-versie een benchmark mode, ondersteuning voor 21:9 monitors, tot 8x MSAA en 16x AS. Ook een unlocked framerate wordt voorzien.

Turn 10 bevestigde ook dat pc-spelers voor het eerst een demo voorgeschoteld zouden krijgen voor de release van de game. Een releasedatum voor die demo werd wel nog niet gegeven. Het is ook niet bekend of de demo voor pc gelijktijdig met de demo voor Xbox One zal verschijnen. Forza Motorsport 7 zelf verschijnt op 3 oktober voor pc en Xbox One, maar wie de Ultimate Edition heeft kan er al vanaf 29 september mee aan de slag.

Tot slot werd ook een lijstje vrijgegeven van controllers die de game zal ondersteunen bij launch: