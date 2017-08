De Belgische indie studio Cybernetic Walrus begon dit jaar niet al te best aan zijn Gamescom avontuur. Nog voor de gamebeurs voor het publiek geopend werd, bleek hun tv van ongeveer €1000 gestolen te zijn.

Cybernetic Walrus had maandag zijn stand opgebouwd, klaar om het publiek te ontvangen op dinsdag. Toen men dinsdag echter terugkeerde, bleek hun tv verdwenen te zijn. Aangezien toen nog geen publiek aanwezig was, kan het haast niet anders dan dat iemand van de andere standhouders of een geassocieerde werknemer ermee is gaan lopen, al valt ook een indringer van buitenaf niet helemaal uit te sluiten.

Toen de diefstal ontdekt werd, ging men aangifte doen bij de lokale politie, om vervolgens een nieuwe tv te gaan kopen. Met een vertraging van 3 uur kon Cybernetic Walrus zijn stand alsnog openen. Daar presenteerde het zijn game Antigraviator, een spel dat fans van WipEout zou moeten aanspreken.

"Ik ben nog wat gaan kijken op andere standen," vertelt Mike Coeck, hoofd van Cybernetic Walrus, "maar ik heb onze tv niet meer teruggezien jammer genoeg. Het is gewoon jammer dat dit moet gebeuren bij een startend bedrijf als het onze. Want zo een tv kost snel 1000 euro."

De inmiddels gestolen televisie toen hij nog op de stand van Cybernetic Walrus stond