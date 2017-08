Op 30 september en 1 oktober is het weer tijd voor GameForce, het grootste gaming event van België. Net als vorig jaar vindt GameForce ook nu weer plaats in de Nekkerhal te Mechelen en daar zal het opnieuw Omen by HP verwelkomen.

Elegantie en kwalitatief, dat waren zaken die je vorig jaar zeker kon zeggen over de stand van HP en laat dat nu ook net kwaliteiten zijn die het bedrijf ook voorop zet voor diens eigen producten. Zelf is HP ook de officiële sponsor van de Overwatch League en het is dan ook niet verrassend dat je deze enorme pc-hit op hun stand zal kunnen spelen.

Kom pc-gaming ervaren zoals het bedoeld is op de stand van HP en maak bovendien kans op een aantal bijzonder leuke zaken doorheen de dag.