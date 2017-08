Op 30 september en 1 oktober is het weer tijd voor GameForce, het grootste gaming event van België. Net als vorig jaar vindt GameForce ook nu weer plaats in de Nekkerhal te Mechelen en voor het eerst zal dat met 8tea5 zijn.

Koude thee is al langer populair in allerlei vormen, maar één van de nieuwere vormen is eentje waar je ook nog eens kan knabbelen, dankzij de belletjes die erin zitten. 8tea5 neemt verschillende smaken mee naar de beurs, waaronder watermeloen en ananas.