Via het Japanse Famitsu magazine is naar buiten gekomen dat er een compilatie van Medabots games zit aan te komen voor de Nintendo 3DS. Medabots Classic zou bestaan uit de eerste vijf games in de reeks, die heel wat verbeteringen zouden hebben gekregen. Net als eerdere games in de reeks zou ook de compilatie in een Kabuto en een Kuwagata versie beschikbaar komen. Een releasedatum is nog niet bekend en voorts is het nog afwachten of de compilatie buiten Japan zal verschijnen.