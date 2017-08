Microsoft heeft bevestigd dat het is gestopt met de productie van de originele Xbox One, die in 2013 werd gelanceerd. De productie van het originele model werd eigenlijk al stopgezet toen de Xbox One S werd geïntroduceerd. Die zal wel nog gewoon geproduceerd worden en daarnaast is er natuurlijk ook nog de Xbox One X. Al bij al is een dergelijke productiestop niet ongewoon, aangezien er nu eenmaal een nieuw, aantrekkelijker model ter vervangen is gelanceerd.