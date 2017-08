Op 30 september en 1 oktober is het weer tijd voor GameForce, het grootste gaming event van België. Net als vorig jaar vindt GameForce ook nu weer plaats in de Nekkerhal te Mechelen en daar zal het opnieuw Nintendo verwelkomen.

Het gaat bijzonder goed met Nintendo. De verkoop van de Nintendo Switch overtreft de verwachtingen en de hype voor de Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System is ongeëvenaard. Uiteraard blijft ook de 3DS als een huis overeind.

Op GameForce zal Nintendo jullie overdonderen met een reeks nieuwe games en uiteraard ook jullie competitieve kantje even op de rooster leggen. Wil je weten wat Nintendo in petto heeft of laten zien dat je hun games perfect onder de knie hebt, dan weet je waar je heen moet op GameForce.