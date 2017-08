Supermassive Games brengt niet alleen The Inpatient naar PlayStation VR, de studio brengt ook Bravo Team naar de VR-headset van Sony. Nu is aangekondigd dat de game concreet op 6 december zal verschijnen. Wie weet wordt de game wel in heel wat schoentjes gedropt door Sinterklaas?

Bravo Team is een squad-based shooter waarin een escortmissie goed fout gaat, waardoor de president van een fictief Oost-Europees land wordt vermoord. Oeps, foutje, en het hele land vervalt in chaos terwijl jij er middenin zit.