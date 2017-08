Gungrave is een game uit 2002, maar dat wil niet zeggen dat het geen toekomst meer heeft. Dat moet het idee geweest zijn achter Gungrave VR, dat de originele game in een nieuw jasje steekt en het naar PS VR, Oculus en Vive brengt. De game verschijnt nog dit jaar op PS VR in Japan en zal later ook naar pc komen. Het is nog niet duidelijk wanneer de game ook naar onze contreien komt.