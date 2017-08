Bij Rare willen ze Sea of Thieves, dat in 2018 ergens verschijnt voor pc en Xbox One, voor zoveel mogelijk spelers optimaal toegankelijk maken. Voor de pc-versie betekent dat enerzijds ondersteuning voor stevige FOV settings, 4K en 60fps, terwijl anderzijds ook mensen met een minder krachtige pc niet vergeten worden. Speciaal voor hen wordt in de game namelijk een optie voor een 540p resolutie en een 15fps locked framerate voorzien. Hoewel veel gamers tegenwoordig zullen hoeveren bij de gedachte alleen al, zijn er volgens Rare ook spelers die de game gerust zo willen spelen, en die optie voorziet men dan ook graag.