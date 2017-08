Normaal zou Warhammer 40,000: Dawn of War III gisteren een nieuwe update krijgen, maar die is op het laatste moment uitgesteld. Jammer, want de update brengt heel wat om naar uit te kijken. Niet alleen wordt weer wat aan de balans gesleuteld en en komt er een handige auto save voor de campaign, ook zullen modding tools geïntroduceerd worden. De Attribute Editor geeft modders heel wat mogelijkheden. Ze kunnen zelf aan de balans van de game sleutelen, terwijl ook nieuwe modes creëren een optie wordt. Ook nieuwe eenheden en abilities kunnen ontworpen worden, terwijl bestaande aangepast kunnen worden. Dit alles wordt ondersteund via Steam Workshop.

Op het moment van schrijven is de nieuwe patch nog niet live, maar het zou blijkbaar slechts een kwestie van uren zijn alvorens de patch wordt uitgerold. De volledige patch notes kan je hier vinden.