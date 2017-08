Marvelous en TYPE-MOON hebben Fate/Extella Link aangekondigd. Platformen en een releasedatum zijn nog niet bekend, maar aangezien de vorige game op PS4 verscheen, is het aannemelijk dat ook deze nieuwe game voor PS4 zal verschijnen.

Fate/Extella Link zou naast betere graphics en een gameplaysysteem à la Dynasty Warriors ook nieuwe servants met zich meebrengen. De focus ligt op de Saber-class Charlemagne, maar er zouden er dus nog meer van de partij zijn ook. Die worden later nog aangekondigd. Wel is al bevestigd dat alle 16 servants van de vorige game, Fate/Extella: The Umbral Star, weer aanwezig zullen zijn.