Thomas Bach, de president van het Internationaal Olympisch Comité, heeft zijn licht laten schijnen over de mogelijke aanwezigheid van esports op de Olympische Spelen. Hij toonde daarbij vooral interesse in sportgames, omdat die mensen kunnen aanzetten om de sport ook in het echte leven te spelen, maar hij was toch op zijn hoede voor de meer gewelddadige games. Hij zegt dat het IOC geen geweld of discriminatie wil promoten, maar wel vrede tussen de mensen, en dat dit niet strookt met sommige games waar alles draait rond geweld, explosies en moorden. "Daar moeten we een duidelijke lijn trekken," aldus Bach.

Naast het probleem met geweld, duidt hij ook nog op het gebrek aan regulering binnen esports, vooral dan op vlak van doping en het overtreden van de regels. Het lijkt er dus op dat we nog een lange weg hebben te gaan voor we esports ook daadwerkelijk op de Olympische Spelen zullen mogen aanschouwen. Misschien komt 2024 dan toch nog wat te vroeg.