De beloofde report functie voor Overwatch op console is eindelijk gelanceerd. Samen met de update die Deathmatch introduceert is ook het report systeem toegevoegd aan de PS4- en Xbox One-versie van de game, waarmee de smeekbeden van consolespelers eindelijk worden verhoord. Jammer genoeg blijft het wat cheaters en slechte teamgenoten betreft voorlopig wel nog huilen met de pet op in Overwatch, maar Blizzard heeft beloofd er nu extra hard aan te werken. Zo zouden spelers die meermaals een overtreding begaan in competitive play permanent verbannen kunnen worden, wat een groter afschrikeffect zou moeten hebben.