Na Articuno, Moltres, Zapdos, Lugia en Mewtwo krijgt Pokémon GO vandaag weer drie nieuwe legendarische Pokémon. Raikou, Entei en Suicune zullen de komende maanden te vinden zijn in Raid Battles, maar telkens slechts in een bepaalde regio. Van 31 augustus tot 30 september is Raikou te vinden in Amerika, terwijl Entei in Europa en Afrika zal opduiken. Suicune dan weer verschijnt in Azië. Op 30 september veranderen de drie van regio en op 31 oktober gebeurt dat nog eens, zodat elk van de drie de hele wereld is afgegaan.