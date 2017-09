Enkele jaren geleden al was er sprake van een Mega Man film, maar sindsdien is het er erg stil rond geworden. De film zit er echter wel nog steeds aan te komen. Masayori "Masi" Oka, een Japans-Amerikaans acteur die we kennen van Heroes, zit mee achter het project en liet tijdens een recent interview weten dat het schrijfwerk aan het script begonnen is. Alles zit dus in een nog erg vroege fase, maar het startschot is dus wel gegeven.

Oka was recent trouwens ook acteur en producer voor de Netflix-adaptatie van Death Note. Die werd niet al te best ontvangen door fans, waardoor het enigszins bang afwachten is voor wat de Mega Man film brengen zal.