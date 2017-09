Traditiegetrouw komt Ubisoft met een aantal collectibles op de proppen rond hun nieuwe games en dat is bij Assassin's Creed Origins niet anders. In totaal werden er vier figurines gemaakt, die hieronder te zien zijn. De collectibles zijn vanaf 27 oktober te koop via de Ubisoft Store.

Aya – De figurine toont Aya uitgerust met twee zwaarden in een vechthouding. Aya is een oorspronkelijke bewoner van Alexandria en heeft zowel Egyptische als Griekse voorouders. Tijdens haar jeugd is ze naar Siwa verhuisd, waar ze Bayek heeft ontmoet. Aya heeft Bayeks idealen omarmd toen ze met hem trouwde ondanks het feit dat ze zelf geen Medjay is. De figurine kan gecombineerd worden met die van Bayek om zo een uniek Assassin's Creed Origins diorama te vormen.



De Hidden Blade – Dit geheime wapen kan gedragen worden als Bayek of tentoongesteld worden als een collector's item. De hidden blade is een gelimiteerde en genummerde figurine met een certificaat van echtheid: slechts 9.999 exemplaren zijn beschikbaar.