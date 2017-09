Op 30 september en 1 oktober is het weer tijd voor GameForce, het grootste gaming event van België. Net als vorig jaar vindt GameForce ook nu weer plaats in de Nekkerhal te Mechelen en daar zal je dit jaar aan de slag kunnen gaan met Sea of Thieves.

Iedereen heeft er in zijn jeugd wel eens van gedroomd om een piraat te zijn. De open zee, de vrijheid, de schatten… Het piratenleven klinkt als een absolute droom. In Sea of Thieves kan je die droom werkelijkheid laten worden en de schattenjacht begint alvast op GameForce. Yaarrrr!