L.A. Noire van Rockstar Games wordt opgepoest en komt op 14 november naar PS4, Xbox One en Switch. De nieuwe versies zullen alle DLC bevatten en voor Switch werden er specifieke aanpassingen gedaan voor de Joy-Con controllers. Voor Xbox One en PS4 werkt de game in 1080p, terwijl dat op Xbox One X en PS4 Pro mogelijk is in 4K. Daarnaast krijgen we ook L.A. Noire: The VR Case Files, waarbij zeven zaken uit de eerste game herwerkt zijn voor de HTC Vive. Het origineel is ondertussen al 6 jaar oud en viel toen op vanwege de manier waarop je als politieagent verdachten moest ontmaskeren op basis van hun gelaatsuitdrukkingen.