Geschiedenislesje: in de zomer van vorig kaar barstte een YouTube schandaal los omtrent CSGO betting, waarbij spelers CSGO skins kunnen inzetten om betere skins te winnen, terwijl de kans natuurlijk groter is dat ze hun skins gewoon kwijtspelen. Winnen ze toch betere skins, dan voelt dat aan als een jackpot, want aan die skins hangen soms stevige prijskaartjes vast op Steam. Het schandaal in kwestie draaide rond YouTubers Trevor "Tmartn" Martin en Thomas "ProSyndicate" Cassell, die een CSGO betting website genaamd CSGO Lotto promootten zonder erbij te zeggen dat ze zelf eigenaar waren van die website. Ze spoorden hun publiek, waaronder minderjarigen, aan om op de website te gaan gokken. Ook werden andere YouTubers ingehuurd om de website te promoten, maar daarbij werden de winkansen van de YouTubers gemanipuleerd zodat kijkers zouden denken dat winnen helemaal niet zo moeilijk is.

Kortom: een zaakje dat serieus stonk en dus startte de Amerikaanse Federal Trade Commission een onderzoek. Hun oordeel is nu bekend en zowel Martin als Cassell komen er erg goed van af. Ze krijgen namelijk geen straf en er wordt ook geen geldboete opgelegd.

De FTC is er naar eigen zeggen in de eerste plaats om consumenten te informeren en te beschermen, en niet om aan de lopende band straffen uit de delen. Wel is duidelijk gemaakt dat er volledige transparantie moet zijn omtrent dergelijke activiteiten. Promoten YouTubers hun eigen website, dan moet dat dus duidelijk zijn. Worden YouTubers betaald om een dergelijke website te promoten, dan moet dat ook duidelijk zijn. Daartoe is de regelgeving ook aangepast en bij nieuwe overtredingen zouden voortaan wel degelijk boetes uitgedeeld worden. Elke overtreding zou 40.654 dollar kosten.

Een gelijkaardige zaak in het Verenigd Koninkrijk kwam de overtreders, YouTuber Craig "Nepenthez" Douglas en zijn zakenpartner Dylan Rigby veel duurder te staan. Douglas kreeg een boete van €107.000 terwijl Rigby iets meer dan €192.000 moest betalen.

Hoewel Martin en Cassell dus geen straf hebben gekregen, heeft de hele zaak wel wat in gang gezet. Valve distantieert zich van dergelijke betting websites en heeft enkele ook actief laten opdoeken. Bij Twitch dan weer is het livestreamen van dergelijke goksites verboden.