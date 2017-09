In 2009 begon Bobby Kotick, CEO van Activision Blizzard, met het Call of Duty Endowment programma. Dat is een goed doel dat de bedoeling heeft om Amerikaanse veteranen aan een goede full-time job te helpen buiten het leger. Sinds de lancering van het programma hebben zo al meer dan 37.000 Amerikaanse veteranen een full-time job gekregen, met een goed salaris, voor op langere termijn.

Nu is aangekondigd dat het programma wordt uitgebreid naar het Verenigd Koninkrijk. Men is momenteel wel nog op zoek naar lokale organisaties om mee samen te werken. Intussen wordt voor het Verenigd Koninkrijk wel al een Call of Duty Endowment Double Duty Calling Card voor Black Ops 3 gelanceerd. De nieuwe geanimeerde Calling Card toont een militair in uniform die transformeert naar een burger in kostuum, op weg naar zijn werk. Op deze manier wil men de impact van het programma duidelijk maken. Naast de Calling Card brengt dit pack ook drie zeldzame supply drops met zich mee.