Dat niet elke console op elke markt evengoed verkoopt is geen geheim en dus is het soms geen slecht idee om het toestel met slimme marketing toch aan de man te brengen. Zo presteert de Xbox One in Japan niet echt groots (Xbox heeft het er altijd al moeilijk gehad) en dus zijn er winkels die de Xbox One S nu vooral aanprijzen als een Ultra HD Blu-ray speler. Daarbij wordt er zijdelings wel nog vermeld dat je er ook nog games mee kan spelen.