Toen eerder dit jaar Injustice 2 werd gelanceerd, werd een pc-versie overgeslagen. Misschien niet zo verwonderlijk, aangezien van Mortal Kombat X en Injustice: Gods Among Us nu niet echt geweldige pc-versies beschikbaar waren. Toch ziet het ernaar uit dat ook Injustice 2 alsnog voor pc zal verschijnen. Zowel bij de Franse tak van Amazon als bij Game Mania immers is een pc-versie van de game online verschenen, zij het zonder verdere details omtrent een release. Afwachten dus.