Op 30 september en 1 oktober is het weer tijd voor GameForce, het grootste gaming event van België. Net als vorig jaar vindt GameForce ook nu weer plaats in de Nekkerhal te Mechelen en daar zal het de Xbox One X verwelkomen.

Op GameForce zal de nieuwste console van Microsoft in absolute primeur in de Benelux te bewonderen zijn. Wil je genieten van de "krachtigste console ooit", dan is er op 30 september en 1 oktober dus maar één adres.