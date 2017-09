Bungie heeft een "haatsymbool" uit Destiny 2 verwijderd. Het symbool in kwestie was te zien op een stuk armour in de game. Het ging om het zogenaamde Kek logo. Het logo gaat terug op een World of Warcraft meme die verder werd ontwikkeld via 4Chan, waar het logo uiteindelijk op de vlag van een fictief land - Kekistan - terecht kwam. De vlag werd bewust ontworpen om op de vlag van Nazi-Duitsland te lijken en werd blijkbaar ook door sommigen gedragen tijdens de recente betogingen van white nationalists in de VS.

Toen Bungie op de hoogte werd gebracht van het feit dat het logo in Destiny 2 verwerkt zat, werd redelijk snel actie ondernomen. Het logo is inmiddels verwijderd van het armour, dus wie het draagt, kan het niet meer zien. Het is ook niet meer zichtbaar voor andere spelers. Wel moet het icoon van het armour hier en daar nog aangepast worden. Dat zou volgende week gebeuren.

Bungie benadrukt inmiddels dat het logo "niet intentioneel" werd gebruikt, en dat het logo de waarden van de studio niet vertegenwoordigt. De vraag is natuurlijk hoe het symbool precies in de game terechtgekomen is. Iemand moet het ontworpen hebben, en de kans is reƫel dat die persoon nu op het matje geroepen wordt of zelfs mag vrezen voor zijn of haar job.