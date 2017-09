Dragon's Crown, dat eerder al verscheen voor PS3 en PS Vita, komt zo goed als zeker in een opgepoetste versie naar PS4. Op een Tokyo Game Show livestream pagina van Atlus is daar namelijk al even een banner voor opgedoken. Concreet wordt melding gemaakt van Dragon's Crown Pro voor PS4. Waarschijnlijk zal Atlus de game officieel bevestigen tijdens de Tokyo Game Show, die doorgaat van 21 tot 24 september.