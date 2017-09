The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel en The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II "worden voorbereid" voor een release op PS4, zo heeft Toshihiro Kondo, president van Falcom, laten weten tijdens een interview. Hij hoopt snel meer informatie te kunnen geven over de PS4-versies.

Trails of Cold Steel is reeds beschikbaar voor pc, PS3 en PS Vita, terwijl Trails of Cold Steel II er is voor PS3 en PS VIta, met een nog te volgen pc-release. Trails of Cold Steel III wordt later deze maand in Japan gelanceerd voor PS4.