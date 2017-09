Op 30 september en 1 oktober is het weer tijd voor GameForce, het grootste gaming event van Belgiƫ. Net als vorig jaar vindt GameForce ook nu weer plaats in de Nekkerhal te Mechelen en daar zal het Detroit: Become Human verwelkomen. De nieuwe game van Quantic Dream over de menselijke trekjes van androids zal er speelbaar zijn op de stand van PlayStation.