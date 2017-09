Fallout Shelter, dat begon als mobile game om vervolgens oon voor pc en Xbox One te verschijnen, heeft de kaap van "100 miljoen gebruikers" bereikt, zo laat Bethesda trots weten. Wat die mijlpaal concreet inhoudt, is niet bekend, maar waarschijnlijk houdt het in dat minstens 100 miljoen mensen de game hebben geïnstalleerd en minstens één keer hebben gespeeld. Het gaat dus niet per se om actieve gebruikers. Hoe dan ook is het wel een mooie mijlpaal en daar hoort dan ook een infographic bij.

Om dit te vieren zal Bethesda vanaf vandaag trouwens ook in-game extraatjes uitdelen. Gedurende vijf dagen kan je elke dag door in te loggen in-game loot krijgen ter waarde van 10 dollar. Het gaat dan om Lunchboxes, Nuka-Cola Quantum en dergelijke.