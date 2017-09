Onlangs werd de top 100 van beste spelers in FIFA 18 onthuld. Daar zitten natuurlijk ook heel wat Belgische spelers bij, met Eden Hazard die zelfs een plaatsje krijgt in de top 10. Een Rode Duivel die niet in de top 100 zit, is Michy Batshuayi. Met een score van 80 valt hij net buiten de top 100 en het is zelfs een achteruitgang tegenover vorig jaar, toen hij in FIFA 17 nog een score van 81 had.

Toen Batshuayi zijn score te weten kwam, besloot hij EA er ludiek over aan te spreken via Twitter. Hij kreeg het antwoord dat hij goals moest blijven maken en dat er dan gepraat kon worden, waarop Batshuayi besloot een steek uit te delen richting EA en hun servers die soms wel eens offline durven gaan. Het is trouwens niet de eerste keer dat Batshuayi iets dergelijks uitspookt, dus we kijken alvast uit naar volgend jaar.