Steam is het platform bij uitstek geworden voor pc-games. De laatste jaren echter lijkt er naast het kwalitatieve aanbod ook een wildgroei aan kleine, belabberde games te zijn. Dat is het resultaat van het beleid dat Valve nu eenmaal voert en recent is het zelfs nog makkelijker geworden om je eigen game op Steam te krijgen. Uiteindelijk niet echt een probleem natuurlijk (afgezien van fraude), aangezien gebruikers nog steeds zelf beslissen of ze iets kopen of niet, maar bij sommige releases van tegenwoordig is een facepalm toch nooit ver weg. Hieronder bijvoorbeeld vind je slechts een selectie van "toppertjes" die onlangs via Steam verschenen (of binnenkort nog gaan verschijnen). Het voordeel is dat deze games doorgaans redelijk goedkoop zijn, letterlijk en figuurtjes, dus misschien kan je er dan nog wel het nodige plezier aan beleven en zijn ze hun geld nog waard.