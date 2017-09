Het zat er al een tijdje aan te komen en nu is het ook gebeurd: PlayerUnknown's Battlegrounds heeft Dota 2 van de troon gestoten op Steam, tenminste wat meeste aantal gelijktijdige spelers betreft. Dota 2 stond met een piek van 1.291.328 gelijktijdige spelers lange tijd op de eerste plaats, maar nu is het naar de tweede plaats verdrongen door PUBG, dat afgelopen weekend meer dan 1,3 miljoen gelijktijdige spelers had.

Opnieuw een record en mooie mijlpaal dus voor PUBG, maar om de absolute heer en meester te zijn op Steam is er nog wel één mijlpaal die gehaald moet worden, namelijk die van meest verkochte exemplaren. Daarvoor heeft het wel nog een weg af te leggen. Onlangs nog werd de kaap van 10 miljoen verkochte stuks gehaald, maar de nummer één op Steam qua verkoop is Counter-Strike: Global Offensive, dat al meer dan 33 miljoen keer werd verkocht. Dota 2 is dan weer nog steeds de game die het meeste Steam-gebruikers effectief in hun bibliotheek hebben zitten. Meer dan 114 miljoen Steam-gebruikers bezitten de game.

Overigens maakt deze mijlpaal PUBG nog niet de meest gelijktijdig gespeelde game ooit. League of Legends wist drie jaar geleden een piek van 7,5 miljoen gelijktijdige spelers te halen en Crossfire, dat vooral in het Oosten erg populair is, haalde zelfs een mijlpaal van 8 miljoen gelijktijdige spelers. Destiny 2 wist onlangs nog 1,3 miljoen gelijktijdige spelers aan te trekken, maar dat betreft een recente launch natuurlijk en daar gaat het ook om een gecombineerd cijfer van de PS4- en Xbox One-versie.