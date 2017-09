Ontwikkelaar Hit-Point heeft aangekondigd dat het werkt aan Neko Atsume VR voor PlayStation VR. De game laat je toe om virtueel katten te verzamelen en is een nieuw deel in de populaire Neko Atsume reeks. Die zag in 2014 het levenslicht als mobile game en sindsdien is de reeks erg populair geworden in Japan, waar er ook een 3DS-game van werd gelanceerd. In hoeverre Neko Atsume VR ook buiten Japan zal verschijnen valt nog af te wachten.