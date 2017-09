Mojang heeft bevestigd dat het nieuwe Halo content pack voor Minecraft, dat 6 Halo-themed maps en 40 character skins bevat, niet alleen voor Xbox One verschijnt, maar voor alle platformen die gebruik maken van de Bedrock Engine. Het gaat dus om pc, Xbox One, Android, iOS, Nintendo Switch, Oculus Rift, Apple TV, Amazon Fire TV en Samsung Gear VR. PS4 valt wel uit de boot, omdat Sony geen cross-platform play toelaat. Dat is een van de grootste nieuwigheden die de Better Together update binnenkort naar Minecraft brengt.