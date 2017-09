Opnieuw is via de Xbox Store al te vroeg wat DLC voor een game naar buiten gekomen. Deze keer gaat het om Sonic Forces, waarvoor blijkbaar een Episode Shadow pack zal verschijnen. Deze DLC maakt deel uit van de Digital Bonus Edition en hoewel het aannnemelijk is dat de DLC ook los te koop zal zijn, is dat nog niet helemaal zeker.

Zoals je al kan vermoeden, laat Episode Shadow je spelen als Shadow terwijl je het mysterie van de nieuwe schurk, Infinite, ontrafelt. Concreet schotelt de DLC drie aangepaste stages voor die je als Shadow kan doorlopen.