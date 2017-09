Na het succes van PlayerUnknown's Battlegrounds is het niet echt een verrassing dat nog meer games in hetzelfde genre opduiken, terwijl ook bestaande games het Battle Royale concept implementeren als aparte mode. Natuurlijk moeten studio's wel trachten om hun game in de schijnwerpers te plaatsen om op te vallen tussen de andere Battle Royale games. Project X doet dat door ambitieus uit te pakken.

Project X is de codenaam voor een game van de Britse studio Automaton, dat eerder de psychologische stealth & combat game Deceit maakte. Project X zou tot 1000 spelers in één spelwereld herbergen, maar er zou ook een aparte Battle Royale mode zijn waarin tot 400 spelers worden gedropt in een spelwereld van 12km x 12km. Ter vergelijking: PUBG biedt ondersteuning voor 100 spelers op een map van 8km x 8km. De wereld van Project X zou bovendien erg levendig zijn, met wilde dieren en dynamisch weer.

Zoals gezegd: ambitieus. Die ambitie wil men realiseren dankzij SpatialOS, een cloud-based technologie van het Londense bedrijf Improbable. Heel wat systemen van de game zouden in de cloud opereren, waardoor ontwikkelaars de kracht van één enkele engine of server zouden kunnen overstijgen.

In hoeverre dit alles ook effectief gerealiseerd kan worden, zal natuurlijk nog moeten blijken. In de lente van 2018 zou een eerste speelbare versie beschikbaar moeten zijn. Later in 2018 zou Project X dan effectief gelanceerd worden.