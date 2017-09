De Call of Duty documentaire CODumentary, die afgelopen zomer aangekondigd werd, is nu beschikbaar. Wie Amazon Prime heeft, kan de documentaire gratis bekijken. Andere opties zijn een digitale aankoop of het aanschaffen van de documentaire op DVD of Blu-ray.

CODumentary werd gemaakt door Jonathan Beales, die het naar eigen zeggen vooral een uitdaging vond om 15 jaar geschiedenis in 93 minuten verteld te krijgen. Activision zelf heeft trouwens niets met de documentaire te maken. Uitgever van dienst is de filmafdeling van Devolver Digital.