De numerieke puzzelspelreeks Picross is op weg naar de Nintendo Switch. Volgende week, op 28 september, verschijnt Picross S digitaal voor de Nintendo Switch en dat met een prijskaartje van 8 euro. De nieuwe game brengt 300 puzzels met zich mee, evenals een multiplayer mode voor twee spelers. Ontwikkelaar van dienst is opnieuw Jupiter, dat eerder ook al games en spin-offs in de reeks maakte voor Game Boy, SNES, DS en 3DS.