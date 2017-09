Het is nu zo goed als zeker dat Slightly Mad Studios, bekend van Project CARS, werkt aan een of meerdere games gebaseerd op The Fast and the Furious. Eerder dit jaar nog liet de studio weten aan een groot Hollywood IP te werken en toen al werd gespeculeerd dat het om The Fast and the Furious zou gaan. Nieuwe aanwijzingen lijken dat nu te bevestigen.

De CEO van Slightly Mad Studios liet tijdens een livestream enkele duidelijke hints vallen. Hij verwees naar de nieuwe Need for Speed game, Need for Speed Payback. "Raad eens wat de nieuwste Need for Speed doet, en denk eens na welke Hollywood film zij [EA] kopiëren," vertelde CEO Ian Bell. "Welnu ik kan je vertellen dat wij een overeenkomst van 6 jaar hebben met dat grote Hollywood bedrijf, een overeenkomst die beter is dan wat Need for Speed doet." Verder vertelde Bell ook nog: "Als je naar mij kijkt ... ik ben kaal en ik doe wat aan krachttraining. Dat is dus een hint."

Wie tussen de regels van weinig subtiele hints van Bell kan lezen, weet dus dat constant verwezen wordt naar The Fast and the Furious. Het plaatje klopt helemaal, ook al omdat Slightly Mad Studios samenwerkt met Bandai Namco, dat eerder al The Fast and the Furious games uitbracht.

Dat Bell nu zo duidelijk hint dat het om The Fast and the Furious gaat, doet vermoeden dat een officiële onthulling niet lang meer op zich zal laten wachten.