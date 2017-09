De game die eerder bekend stond als V! What Did I Do to Deserve This, My Lord? werd eerder dit jaar omgevormd tot No Heroes Allowed!, maar inmiddels lijkt de naam weer te zijn veranderd want nu wordt gesproken over No Heroes Allowed VR. Mogelijk is dat gedaan om de lading van de game beter te dekken, aangezien het spel er zit aan te komen voor PlayStation VR. Concreet wordt de game bij ons op 17 oktober gelanceerd.

In No Heroes Allowed VR speel je de God of Destruction die monsters kweekt om de door mensen bevolkte gebieden binnen te dringen en aan te vallen. Daarvoor krijg je de hulp van Badman en Badmella.