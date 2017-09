Enkele dagen geleden sprak Rode Duivel Michy Batshuayi EA Sports aan, omdat hij vond dat zijn score in FIFA 18 net dat tikkeltje te laag was. Het zorgde voor een best amusante conversatie op Twitter, waarbij beide partijen wel een grapje konden verdragen. Nu scoorde Batshuayi deze week een hattrick in een wedstrijd met zijn club Chelsea en hij liet het niet na om EA Sports even met de neus op de feiten te drukken. Die kwamen ook snel met een gepast antwoord. Batshuayi kon er wel om lachen en dacht zelfs aan zijn volgers door een aantal games te vragen om weg te geven.