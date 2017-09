De onlangs aangekondigde Battle Royale mode van Fortnite is momenteel al te spelen in een testversie, maar op 26 september wordt de mode finaal gelanceerd en Epic heeft nu aangekondigd dat die mode free-to-play zal zijn voor iedereen, ook voor wie de basisgame niet heeft.

Goed nieuws dus, al zorgt dit ook wel voor een klein probleempje. Toen de nieuwe mode aangekondigd werd, was nog niet bekend dat die los van de basisgame free-to-play zou zijn. Sommige mensen hebben die basisgame dan ook speciaal gekocht om de Battle Royale mode te kunnen spelen, iets wat nu overbodig blijkt te zijn geweest. Gelukkig biedt Epic iedereen die Fortnite op of na 12 september heeft gekocht een full refund aan. Meer info daarover is hier te vinden.