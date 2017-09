Blizzard heeft aangekondigd dat het volgende week, op 27 september, een nieuw bansysteem implementeert voor Overwatch competitive play. Spelers zullen vanaf dan een permanente ban kunnen krijgen, waardoor ze op die account nooit meer competitive zullen kunnen spelen. Dergelijke bans zullen ook nooit meer ongedaan gemaakt worden.

Om een permanente ban te krijgen moet een speler zich wel behoorlijk misdragen. Hij of zij moet drie of meer seizoensbans op zijn of haar naam hebben staan. Resets zijn hier niet mogelijk. Heb je bijvoorbeeld een ban in seizoen 2 en seizoen 6 gehad, dan kan een volgende ban je een permanente ban opleveren.