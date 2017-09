Normaal zou Vampyr, een nieuwe game van Dontnod, dit jaar nog verschijnen, maar dat gaat er niet meer van komen. De game is namelijk uitgesteld tot de lente van 2018. Enkele weken geleden leek men nog goed op schema te zitten, maar toen dook een technisch probleempje op. Dat is inmiddels opgelost, maar daardoor is het schema van de ontwikkelaar wel in de war geraakt en blijkbaar is een release in 2017 dan geen optie meer.

In Vampyr trek je naar 1918 om daar de Spaanse Griep te gaan bestrijden als dokter. Jammer genoeg (of net gelukkig genoeg) moet je ook zelf zien te overleven en moet je dus ook eten en mensen leegzuigen. Die drang naar bloed brengt echter ook dilemma's met zich mee. Op basis van je keuzes zal de game een ander verloop kennen, wat uiteindelijk tot vier erg verschillende eindes kan leiden