In Taiwan kan je overnachten in een hotel speciaal voor gamers. Het i hotel is een 5-sterren hotel dat op elke kamer twee gaming pc's voorziet met daarin een i5-7400 Intel CPU, 16GB RAM en GTX 1080 Ti GPU. De setup wordt verder afgewerkt met DXRacer gaming chairs en 32" ASUS ROG monitors. Het hotel heeft verder ook een grote lobby waar meerdere gasten samen kunnen gamen.

Een nachtje in het i hotel kost je doorgaans ongeveer een kleine 100 euro, maar er is ook een uurtarief voor wie het hotel eerder als internetcafé wil gebruiken. Wel stellen we ons de vraag op welke klanten het hotel eigenlijk mikt. Als gamers die speciaal naar Taiwan op vakantie trekken gewoon zouden willen gamen zouden ze net zo goed thuis kunnen blijven immers, al is wat ontspannend gamen 's avonds na een hele dag sightseeing natuurlijk ook wel mooi meegenomen. Wie weet zijn het ook wel non-gamers die zich tot het hotel laten verleiden?

Hoe dan ook: onderstaande foto's geven een beeld van wat het hotel te bieden heeft. Voorts hebben we ook een vlog toegevoegd van een YouTuber die er geweest is.